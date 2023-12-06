طقس مشمس غدا وعودة الأمطار في هذا الموعد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس، والذي سيعرف عودة الأجواء المشمسة على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الخميس، طقسا مشمسا. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 12 و22 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن.

هذا وستعرف المناطق الجنوبية، طقسا مشمسا غدا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 17 و33 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه سيكون هنالك إضطراب جوي قوي بداية من ليلة الخميس إلى الجمعة. مرفوق بأمطار وثلوج وتراجع في درجات الحرارة على الولايات الشرقية والوسطى.

وستعرف الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية تكون من متوسطة إلى نشيطة. مرفوقة بأمطار متفرقة وتكون أحيانا معتبرة.

وينتظر قدوم الإضطراب الجوي من المناطق الغربية ليلة الخميس إلى الجمعة. مرفوق بأمطار لتلتحق تدريجيا صبيحة يوم الجمعة بالمناطق الساحلية والداخلية للوطن.

حيث تكون الأجواء يوم الجمعة غير مستقرة وباردة مع أمطار تكون أحيانا غزيرة ورعدية على المناطق الساحلية والداخلية للوطن.

كما ستعرف المناطق الداخلية تساقط للثلوج على قمم الجبال الوسطى الشرقية والشرقية ليلة الجمعة والسبت. مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة التي تتراوح مابين 10 إلى 18 درجة على هذه الولايات. فيما ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى تحت الصفر.