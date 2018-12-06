طقس مشمس في معظم التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الجزائرية،ستشهد ضباب مع سحب سفلى، خلال الصبيحة، قرب السواحل،لتتحسن الأجواء وتصبح صافية على العموم.

والمناطق الداخلية والهضاب العليا ستشهد أجواء صافية.

أما المناطق الشرقية الوسطى،فيتوقع الديوان،أجواء من صافية إلى قليلة السحب،لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الساحلية والداخلية لشرق الوطن خلال الليل.

والرياح،تكون من غربية إلى شمالية غربية،وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا،على السواحل،لتصل إلى 40 كم/سا نحو أقصى الشرق.

وترتقب ذات المصلحة،أن الجنوب،أجواء صافية على جل المناطق،مع رياح متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا، على شمال الصحراء،منطقة الواحات ومنطقة بشار.

وتتراوح درجات الحرارة، ما بين 18 إلى 22 درجة بالسواحل،و17 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية،و21 إلى 29 درجة بالجنوب.