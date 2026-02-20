طقس مشمس وتشكل الجليد.. هذه حالة الطقس غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقسا مشمسا على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا مشمسا”، وتشكل الجليد خلال الصبيحة على الهضاب العليا والأوراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 14 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.