طقس مشمس وحرارة تصل من 30 إلى 45 درجة غدا الثلاثاء

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الغربية والوسطى، ستشهد، غدا الثلاثاء، طقس صافي بعد انقشاع الضباب المرفوق بسحب سفلى.

وتتوقع، على المناطق الشرقية، سحب عابرة، مع بعض الصفاء بعد تلاشي الضباب الذي يميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

وبداية من الظهيرة، تتلبد السماء، حيث ترتقب تشكل خلايا رعدية على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وأضاف الديوان أن أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي سيعرف أجواء مغشاة غالبا مع تشكل رعود خلال الظهيرة.

وتؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية،هذه الأمطار من المحتمل أن تكون معتبرة محليا،نحو جنوب ولاية تمنراست،ونحو منطقة برج باجي مختار.

أما الصحراء الوسطى نحو منطقة الواحات، سجلت أجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

كما ستكون الأجواء حارة نسبيا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي نحو الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

والسماء مغشاة جزئيا على الصحراء الشرقية مع رعود خفيفة بداية من الظهيرة.

وأجواء صافية على باقي المناطق الصحراوية.

وتتراوح الحرارة،مابين 24 إلى 30 درجة بالسواحل،ومابين 26 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية

ومابين 33 إلى 45 درجة بالجنوب.