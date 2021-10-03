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أخبار الجزائر

طقس مشمس وحرارة معتدلة على معظم ولايات الوطن

بقلم اسماء.ع
طقس مشمس وحرارة معتدلة على معظم ولايات الوطن
مقام الشهيد في العاصمة
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أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد،  ان معظم ولايات الوطن ستشهد طقس مشمس وصافي. وأضاف الديوان أن درجات الحرارة ستكون معتدلة.

واشارت المصلحة ذاتها، أن الحرارة ستتراوح ما بين 22 إلى 35 درجة في الشمال. وما بين 36 إلى 41 في المناطق الجنوبية.

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