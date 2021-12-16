طقس مشمس وصافي.. وأجواء باردة في هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس صافي ومستقر على كافة الولايات الشمالية للوطن مع درجات حرارة منخفضة. غير أن السماء ستتلبد تدريجيا على الولايات الغربية مساء اليوم.

وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء المرتقبة لليوم الخميس ستكون صافية على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز خاصة السهوب الداخلية والهضاب العليا الغربية والوسطى خلال الصبيحة. لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الغربية أواخر النهار. كما ستكون الأجواء باردة نسبيا على الهضاب العليا و منطقة الأوراس، مع تشكل الجليد خلال الصبيحة.

بينما على المناطق الجنوبية، سحب عابرة على الجنوب الغربي للوطن. مع تساقط أمطار خفيفة بداية من الظهيرة. كما ستكون الأجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، في حين أجواء صافية ستشهدها على باقي المناطق الجنوبية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقبة لظهيرة اليوم الخميس فتتراوح ما بين 13 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 10 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 12 إلى 30 درجة على المناطق الجنوبية

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صفاء وإستمرار الأجواء المستقرة إلى غاية 21 ديسمبر

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستمرار الصفاء والإستقرار في الطقس على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية 21 ديسمبر المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، التي توضح دخول مرتفع للضغط الجوي على الجهة الغربية للوطن. يؤدي إلى استقرار في الطقس غير أن الولايات الغربية الساحلية و الجنوب الغربي ستشهد بعض الأمطار المتفرقة مساء اليوم الخميس ليعود الإستقرار من جديد.

أما عن درجات الحرارة فستعرف إرتفاعا طفيفا على الولايات الشمالية. حيث ستتراوح مابين 15 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية. ومن 18 إلى 22 درجة على الولايات الشمالية. كما ستصل إلى 30 درجة على الولايات الجنوبية للوطن.

وتسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة، في غلق عد طرق ولائية ووطنية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وإنجراف التربة.

وحذرت مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.