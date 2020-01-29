طقس مشمس ومستقر على كامل التراب الوطني

ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن معظم مناطق التراب الوطني ستعرف، طقس صاف وأجواء مستقرة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشرقية، بعض السحب العابرة على المناطق الساحلية والداخلية.

في حين على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

ومن متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا بالمناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

أما بالمناطق الغربية والوسطى، فيرتقب الديوان، ضباب خلال الصبيحة قرب السواحل، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

على المناطق الجنوبية:

وتوقعت المصلحة، بالمناطق الجنوبية، أجواء صافية على العموم.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

ورياح من متغيرة الاتجاه إلى شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا بأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وعلى الصحراء الوسطى، تندوف وطول الشريط الحدودي، تكون شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 20 إلى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.

وسجل الديوان، بحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية، ومن قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى والشرقية.

وتتراوح الحرارة، من 18 إلى 22 درجة بالسواحل، و13 إلى 20 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 19 إلى 34 درجة بالجنوب.