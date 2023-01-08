قناة النهار طقس مشمس و إرتفاع في درجات الحرارة مجددا في هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 08 جانفي 2023 - 09:04 طقس مشمس شارك غرِّد أرسل 83 0 طقس مشمس و إرتفاع في درجات الحرارة مجددا في هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8T52X اقرأ أيضا سطيف: لعدة أسباب .. تجار الجملة يفضلون عدم إدخار الأموال بالبنوك قناة النهار 26 ديسمبر رميساء بوعلام: تعرضت لكسر في أنفي والمتسبب فيه هو زميلي في التدريب قناة النهار 29 ديسمبر بعد تحسن الجودة والنوعية..تزايد الطلب العالمى على المنتجات الجزائرية قناة النهار 18 ديسمبر "عبد القادر السيكتور يتمنّى عام سعيد للشعب الجزائري .." نموت على قناة النهار قناة النهار 01 جانفي الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد قناة النهار 05 جانفي عمر ركاش: المجلس الوطني للإستثمار كان من أكبر العقبات أمام المستثمرين قناة النهار 21 ديسمبر إخلاء محلات الرئيس اقتحمها مواطنون للسكن ببئر الجير في وهران قناة النهار 18 ديسمبر زهرة: الخوف الزائد على الأبناء يجعلهم في محيط إتكالي قناة النهار 21 ديسمبر المجلس المهني للحوم الحمراء يتكبد خسائر إستيراد بعض العجول المريضة قناة النهار 02 جانفي وزير العدل يكشف الأملاك العقّارية الضخمة التي تمّ إسترجاعها قناة النهار 27 ديسمبر