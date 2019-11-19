طقس ممطر إلى صاف على معظم التراب الوطني

أفادت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد طقس صاف، مرفوق بسحب كثيفة مع أمطار بالسواحل الوسطى.

وسيستمر تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد علوها من 1200 متر، خلال الصبيحة.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية من 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

ومن متغيرة الاتجاه إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على المناطق الداخلية و الهضاب العليا.

وتوقع الديوان، بالمناطق الشرقية، أجواء غائمة غالبا على المناطق الساحلية، الداخلية والهضاب العليا، مع تساقط الأمطار خاصة بالسواحل.

وتكون الرياح غربية من 20 إلى 30 كم/سا وتصل إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

ومن متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الاوراس.

على المناطق الجنوبية:

وذكرت المصلحة، أن الأجواء ستكون مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي على باقي المناطق الجنوبية.

والرياح تكون شمالية من 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات، الصحراء الوسطى، الشرقية والشريط الحدودي الجزائر مالي.

وتتراوح الحرارة من 14 إلى 19 درجة بالسواحل،و7 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية، و13 إلى 35 درجة على المناطق الجنوبية.