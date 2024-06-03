طقس ممطر بهذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواء مشمسة على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس، بينما ستعرف المناطق الداخلية، طقس مشمس إلى ممطر بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و34 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقس مشمس على العموم، وطقس مشمس إلى ممطر ببشار وشمال الصحراء بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و45 درجة بالمناطق الجنوبية، بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.