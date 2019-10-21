طقس ممطر على معظم التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد طقس من مغشى إلى غائم محمل بأمطار محلية نحو المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون هذه الأمطار أحيانا رعدية، وتزداد حدة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية لأقصى الغرب أواخر الليل.

وتوقعت المصلحة بالمناطق الوسطى، أجواء غائمة غالبا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط بعض الأمطار خاصة نحو المناطق الوسطى الغربية.

وتكون على الهضاب العليا، الأجواء مغشاة جزئيا مع تشكل رعود بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط أمطار محلية.

وتشهد المناطق الشرقية، بعض السحب السفلى خلال الصبيحة قرب السواحل، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم.

وبداية من الظهيرة،تشكل رعود منتظر على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، هذه الرعود تؤدي محليا إلى تساقط زخات مطرية.

وستكون الأجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي،الصحراء الشرقية والوسطى، وتساقط أمطار محلية نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى.

وتشهد منطقة بشار، أجواء مغشاة غالبا، لتصبح غائمة خلال الليل مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا.