طقس ممطر وبارد على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية، طقس غائم وبارد، مع تساقط أمطار رعدية محملة بحبات البرد، لتتحسن الأجواء تدريجيا خلال الليل.

كما سيستمر تساقط بعض الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها من 900 إلى 1000 متر خلال الصبيحة.

وتكون الرياح شمالية غربية من 30 إلى 40 كم/سا وتصل إلى 50 كم/سا مع بعض التطاير للرمال على الهضاب العليا.

وذكرت المصلحة، أن المناطق الوسطى والشرقية، ستشهد أجواء غائمة، باردة نسبيا ، ممطرة على المناطق الساحلية و الداخلية.

وتكون هذه الأمطار، أحيانا على شكل زخات مطرية رعدية محملة بحبات البرد.

وعلى الهضاب العليا و منطقة الاوراس نسجل أجواء غائمة و باردة نسبيا مع تساقط أمطار رعدية أحيانا ومحملة بحبات البرد.

كما ستعرف تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى من 900 إلى 1000 متر، لتلتحق المرتفعات الشرقية بداية من الظهيرة.

وتكون الرياح شمالية غربية من 30 إلى 40 كم/سا و تصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وتكون من غربية إلى شمالية غربية،من 20 إلى 30 كم/سا وتصل إلى 40 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

وذكر الديوان أن الجنوب، ستعرف أجواء مغشاة غالبا إلى غائمة على بشار، شمال الصحراء والواحات مع تساقط أمطار خلال الصبيحة.

وعلى باقي المناطق الجنوبية ، سجلت أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية.

وتكون الرياح،شمالية غربية،من 30 إلى 40 كم/سا وتصل إلى 50 كم/سا على شمال الصحراء،الواحات وشمال الصحراء الشرقية مع تطاير للرمال.

ورياح شمالية إلى شمالية شرقية من 30 إلى 40 كم/سا،وتصل إلى 50 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن والصحراء الوسطى،مع تطاير للرمال.

وستتراوح الحرارة، من 10 إلى 16 درجة بالسواحل، و6 إلى 14 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 10 إلى 35 درجة بالجنوب.