طقس ممطر وثلوج..تغير في الوضعية الجوية إلى نهاية ديسمبر

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الأحد، أن الطقس سيكون ماطر، حيث سنشهد بدايةمن الإثنين و إلى غاية الأربعاء 24 ديسمبر، قدوم اضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة و ثلوج كثيفة على مختلف ولايات الوطن.

وأشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن الأمطار ستخص مختلف المناطق الشمالية الغربية والوسطى و حتى الشرقية. إضافة إلى بعض الولايات الجنوبية مع تسجيل تساقطات ثلجية عبر المناطق الداخلية بداية من يوم الثلاثاء.

وبداية من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، سيكون الطقس ماطر في الجنوب. على كل من تمنراسنت، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، بشار، بني عباس، تيميمون. مع تسجيل استمرار تساقط الثلوج على جبال عنتر يوم الاثنين.

كما ستكون الأجواء ماطرة يوم الاثنين على المناطق الشرقية عبر مختلف المناطق الشرقية، تبسة، قالمة، سوق أهراس، تقرت، الوادي، ورقلة، إليزي.

أما يوم الثلاثاء فستشهد وسط الصحراء و الجنوب حتى يوم الأربعاء أمطار في الجنوب الشرقية الغربي.

وتنتقل الأمطار الى المناطق الشمالية الوسطى، الشرقية بداية من مساء يوم الثلاثاء. وهذا على كل الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الجلفة، المسيلة، بجاية، جيجل. كما ستكون الثلوج حاضرة في مرتفعات آفلو، الجلفة، باتنة.

وخلال الأيام المقبلة، ستشهد المناطق الشمالية الوسطى والشرقية، قدوم منخفض جوي من شمال غرب أوروبا. يكون محمل بأمطار، ثلوج، وستتعمق الى الجنوب، مثل بشار، تيميميون، تندوف، بني عباس.

أما عن درجات الحرارة فستكون منخفضة حيث، سجلت الخارطة من 3 إلى 10 في الشمال، و5 إلى 15 في الجنوب.

وعن حالة البحر فسيكون هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور