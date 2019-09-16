طقس من صافي إلى مغيّم جزئيا على معظم الولايات

ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية والداخلية في الغرب، ستعرف طقس صافي إلى قليل السحب.

وبداية من الظهيرة، ترتقب على المناطق الداخلية والهضاب العليا تشكل سحب رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أما المناطق الوسطى، يتوقع الديوان، بعض السحب السفلى خلال الصبيحة على المناطق الساحلية، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وبالمناطق الداخلية،والهضاب العليا،تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا،مع تشكل رعود بداية من الظهيرة،تؤدي محليا إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وأضافت المصلحة،أن المناطق الشرقية تكون، الأجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية،لتصبح رعدية محليا على الهضاب العليا ومنطقة الاوراس بداية من الظهيرة.

وستكون الأجواء مغشاة جزئيا بمنطقة بشار نحو شمال الصحراء،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة،بالظهيرة،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية،نحو شمال الصحراء.

وتعرف منطقة تندوف وطول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وستتراوح درجات الحرارة،مابين 26 إلى 34 درجة بالسواحل،ومابين 28 إلى 35 درجة بالمناطق الداخلية، ومابين 33 إلى 44 درجة بالجنوب.

وتسجل مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية بحر قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي للوطن.