طقس من ممطر إلى صاف على معظم التراب الوطني

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد طقس من صاف إلى مغشى جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية.

أما على الهضاب العليا، سجلت سحب عابرة من المحتمل أن تكون كثيفة وتؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وتكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل،ونحو المناطق الداخلية.

وفي الهضاب العليا تكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

وتوقع الديوان بالمناطق الشرقية، سحب عابرة محملة ببعض الأمطار المحلية، لتتحسن الأجواء بداية من الظهيرة.

وتشهد منطقة الأوراس، خلال الظهيرة، تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وتكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

وسجلت المصلحة، سحب عابرة مع بعض الأمطار مرفوقة بالرعود، على شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وستكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة ما بين 20 إلى 30 كم/سا، على شمال الصحراء، بشار،الواحات،الصحراء الشرقية والوسطى.

وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي مع بعض التطاير للرمال.