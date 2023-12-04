طقس مُمطر وبارد على هذه المناطق غدا الثلاثاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقسا مشمسا إلى ممطر بالمناطق الشمالية خلال الصبيحة.

وحسب ذات المصالح، سيكون الطقس غدا الثلاثاء، ممطر بالمناطق الشمالية خلال الصبيحة، وغائم جزئيا بالمناطق الغربية خلال الظهيرة.

فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و17 درجة بالمناطق الداخلية.

كما تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للبلاد، طقس غائم جزئيا بالمناطق الجنوبية، حيث ستتراوح بين 18 و33 درجة. وتصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.