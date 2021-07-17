قناة النهار أجواء مستقرة وصافية.. طقس نهار اليوم السبت 17 جويلية 2021 بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2021 - 09:21 طقس شارك غرِّد 31 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961460 اقرأ أيضا القاتل الصامت .. مع حلول موسم الإصطياف تزايد في عدد الأشخاص المختنقين قناة النهار 03 جويلية باتنة: القرض الشعبي الجزائري يعرض على المواطنين خدماته الجديدة قناة النهار 03 جويلية تيارت: سكان دوار العمامرة في رحلة بحث عن المياه بعد جفاف الأبار القديمة قناة النهار 03 جويلية موالون ... غلاء الأعلاف سبب إرتفاع أسعار الأضاحي قناة النهار 04 جويلية