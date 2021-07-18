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قناة النهار

أحوال الطقس / موجة حر على المناطق الجنوبية .. التفاصيل

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس / موجة حر على المناطق الجنوبية .. التفاصيل
طقس
  • 105
  • 0

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