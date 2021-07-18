قناة النهار أحوال الطقس / موجة حر على المناطق الجنوبية .. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 18 جويلية 2021 - 11:35 طقس شارك غرِّد 105 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961857 اقرأ أيضا إقتصاد: تنفيذ مخطط الإنعاش الإقتصادي .. رهان وتحد أمام الحكومة المقبلة قناة النهار 04 جويلية رغم صعوبة المهمة ..عمل جبار ومتواصل لأعوان الحماية المدنية لإخماد الحرائق بخنشلة قناة النهار 09 جويلية "نبيل الكوكي" يحذر من حدوث أمور لا يحمد عقباها في حال تواصل إجراء المباريات تحت حرارة كبيرة قناة النهار 02 جويلية لحظة وصول جثمان الفنان القدير "فريد قسايسية" إلى منزله وسط التكبيرات قناة النهار 12 جويلية