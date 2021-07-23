قناة النهار أحوال الطقس / أجواء حارة على المناطق الشمالية للوطن بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2021 - 12:02 طقس شارك غرِّد 63 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963640 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا: تمارين رياضية سهلة وفعالة قناة النهار 08 جويلية صريح جدا: لهذه الأسباب جزائريون ينشرون تفاصيل حياتهم على مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 04 جويلية مع السفيرة: أفضل الزيوت لترطيب وتلميع البشرة قناة النهار 03 جويلية أجواء صيفية حارة.. طقس نهار اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 قناة النهار 16 جويلية