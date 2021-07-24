قناة النهار أحوال الطقس ليوم الأحد 25 جويلية 2021 بقلم قناة النهار نشر في 24 جويلية 2021 - 13:55 طقس شارك غرِّد 181 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963997 اقرأ أيضا أم البواقي: وضع الحناء على رأس الأضحية .. عادة متوارثة منذ القدم قناة النهار 19 جويلية الصيف يحلى معنا: تغليف الهواتف الذكية.. طريقة جديدة لحمايتها من الخدش قناة النهار 15 جويلية الشيخ النوي: الدرك الوطني في حملة لمحاربة "جماعة البراسول".. البحر ملك الشعب يعوم وين يحب قناة النهار 13 جويلية شارع السياسة: الكفاءة في تنصيب اللجان البرلمانية .. قطيعة مع ممارسات الماضي قناة النهار 11 جويلية