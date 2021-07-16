قناة النهار أجواء صيفية حارة.. طقس نهار اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2021 - 09:00 طقس شارك غرِّد 84 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961083 اقرأ أيضا سكيكدة: غرق شخصين وإنقاذ 4 أشخاص وآخر مفقود بشواطئ الولاية اليوم قناة النهار 25 جوان الجلفة: أسعار ملتهبـ.ـة لأضاحي العيد.. والموالون يبررون الغلاء بأزمـ.ـة الأعلاف والجفاف قناة النهار 26 جوان شاهد سبعيني يبكي بحرقة بعد إستفادته من سكن بعد معاناة طويلة بخنشلة قناة النهار 03 جويلية برنامج "Toutes Options".. برصة السيارات لهذا الأسبوع من وهران وقسنطينة قناة النهار 10 جويلية