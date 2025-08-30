طلاء الأظافر ممنوع في أوروبا بداية من 1 سبتمبر لهذا السبب

قرر الاتحاد الأوروبي حظر مادة أكسيد ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل الفوسفين TPO المستعملة في طلاء الأظافر الدائم والجال.حسب حماية المستهلك .

ويمنع بيع أوتوزيع أواستخدام هذه المنتجات في السوق الأوروبية، حتى المخزونات القديمة وسيتم سحبها ابتداءً من 1 سبتمبر 2025.

وحسب منشور لمنظمة حماية المستهلك نقلا صفحة المفوضية الاوروبية مادة TPO سيتم منعها وسحبها من الأسواق بسبب تصنيفها كمادة سامة للتكاثر (تؤثر سلبًا على الخصوبة).

ووفقا لصفحة المفوضية الاوروبية سيتم حظر استخدام أكسيد ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل الفوسفين (TPO) في مستحضرات التجميل اعتبارًا من 01 سبتمبر 2025. وذلك حسب المادة 15 من اللائحة (EC) رقم 1223/2009 (لائحة مستحضرات التجميل).

ولمزيد من تفاصيل حول الموضوع يرجى الضغط على الرابط:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/tpo-nail-products-questions-answers_en