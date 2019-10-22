طلائع الحريات: التسجيل الصوتي “المسرّب” لعلي بن فليس مفبرك

كشف حزب طلائع الحريات اليوم الثلاثاء، أن المقطع الصوتي المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي لرئيس الحزب علي بن فليس مفبرك.

وأضاف الحزب عبر صفحته الرسمية، أنه تم نشر محادثة لعلي بن فليس وفبركة عدة مقاطع وتصويرها على أنها مقطع واحد لبن فليس.

وأضاف المصدر، ان مصدر ذلك النسجيل المفبرك هو اللقاء الذي جمع بن فليس مع صحفيي RADIO_M.

للإشارة تناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا لرئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، بدا فيه أنه يهاجم بحدة نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.

ومباشرة بعد اكتشاف فبركة التسجيل، بدأت الشكوك تحوم حول أحد منافسي بن فليس في الرئاسيات.