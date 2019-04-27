طلائع الحريات مرتاح لإلتزام المؤسسة العسكرية بحل الأزمة

سجل حزب طلائع الحريات بإرتياح التزام المؤسسة العسكرية بتقديم دعمها لكل حل “يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة” للشعب الجزائري و يحظى بقبول الجميع.

كما اعتبر المكتب السياسي للحزب في اجتماع له اليوم، إن الوصول لحل كهذا، يقتضي إسهام الجيش واضطلاعه ، إدراكا منه لواجبه التاريخي و مسؤوليته الوطنية.

وان يضطلع بدور المسهل و المرافق و الضامن و الحامي لهذا الحل.

وفي تقدير الحزب فإن الجزائر في حاجة لمقاربة شاملة ومتجانسة ورؤية واضحة تطمئن لها الجزائريات و يطمئن لها الجزائريون وتضمن للبلد مخرجا سريعا ومنتظما من الأزمة المتعددة الجوانب وتستجيب فعلا لآمال و تطلعات و طلبات الثورة الشعبية.

وحيا الحزب النتائج المحققة لحد الآن من طرف هذه الثورة الشعبية السلمية والحضارية.

والتي مكنت بلدنا من أن يتمتع برياح الحرية، ومن أن يقوي وحدته الوطنية، وأن يعلن القضاء جهرا عن تحرره، وأن يفرض صحفيو وسائل الإعلام العمومية، على وصايتهم، تغطية موضوعية للأحداث، وأن يشرع في التفتح الإعلام العمومي على المعارضة.

وأن يثبت الشعب تلاحمه مع الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن الوطنية، وأن تفتح ملفات الجريمة الاقتصادية و المالية الكبرى.

وأن تستعيد صورة الجزائر والجزائريين بريقها في محفل الأمم، وأن تصبح قضايا السيادة الشعبية والمواطنة والحقوق والحريات محل نقاش سياسي وطني؛ نقاش يحدد معالم الطريق لبناء وتشييد الجمهورية الديمقراطية والعصرية ودولة الحق والقانون.