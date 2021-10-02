طلاق أختي سيحطم مستقبلي

أنا فتاة في العقد الثالث من العمر، كنت في الأمس القريب أحضّر لموعد زفافي على من إخترته وإختارني رفيقة للدرب، شاب أحببته كثيرا ولست أرى غيره شريكا لحياتي إلّا أن هذا الشاب سرعان ما اخبرني بما عصف بحياتي وكل مستقبلي.

المشكلة سيدتي تكمن في عودة أختي أدراجها إلى البيت العائلي،وهي تحمل لقب المطلقة حيث إنتهى مشوار حياتها مع زوجها ، والكل يعلم بما قاسته وعانته بما فيهم خطيبي إلا أنه و بعد مضيّ فترة أخبرني بما قتل الفرحة في قلبي، فلا أهل خطيبي و لا هو يقبلون بأن يرتبط إبنهم بفتاة أختها مطلقة.

في البدء حسبت الأمر مجرد محاولة من الخطيب لجعلي أستفيد من تجربة أختي وأقف على نتائجها عن كثب، فمنحته فرصة حتى يهدأ ويلين إلا أنني إكتشفت بأنه سيفسخ ما بيننا بعد أن تيقّن بأن رحلة العمر لا يمكن أن تستمر بيننا.

هل يعقل هذا؟ هل يمكن لزواجي أن لا يتحقق بسبب أختي التي تطلقت من زوجها ؟

الرد

أفهم سبب تخوفك أختاه مما ألمّ بك على يد هذا الخطيب الذّي أظنّه لا يستحقّ كل هذا الحب منك أو الحنين إليه، حيث أنه وعلى ما يبدو فقد هرب أو فر بجلده في الوقت الذي كان حريّا به أن يقف إلى جانبك وجانب أختك.

و من هذا الباب أختاه، أنصحك بضرورة إخطار والدك بالأمر حتى يجد حلا مع هذا الشاب الذي لا يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بعد أن تقدم لخطبتك ورسّم علاقته بك، حيث أن الأمر يجب أن يأخذ بعدا أكبر من حيز التخويف والترهيب الذي يريد من منحته قلبك ورسمت على خطاه أحلامك ممارسته عليك.

كذلك أختاه لا تنسي أننا في مجتمع لا يرحم، ويحمّل دائما كل إنسان تبعات من حوله من أخطاء وزلات، وهذا ليس بذنبك أختاه وليس بوسعك أيضا تغييره، وما عليك إلا الصبر على هذا الخطيب الذي من الواضح بأنه يعاني من عدّة ضغوطات مع أهله،

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