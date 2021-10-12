 طلاق أمي في أرذل العمر قلب عليّ مواجع الدهر.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا سيدة في العقد الخامس من العمر، أفنيت حياتي في طاعة والداي اللذان ربياني على إحترام الغير والعيش في كنف الزوج تحت لواء المحبة والود،

في غمرة حياتي ومسؤولياتي تفاجأت ذات يوم ومن دون سابق إنذار بخبر أن والدي رمى يمين الطلاق على والدتي، زيجة دامت سنين وأعوام لم نعرف عنها نحن الأبناء إلا كل ما هو جميل، فوالداي قدوتي أنا وأخوتي في الحياة، أما عن الأسباب الكامنة وراء فك هذا الرباط المقدس فهي لا تزال غامضة ولا أحد يعرف عنها شيئا. هرعت نحو زوجي كطير كسر جناحه أرمي بين يديه ما ألم بعائلتنا، وقد كنت أظن أنه سيلفني بالحب والود، إلا أنه قابلني بإزدراء وإستنكار لما أقدم عليه والداي في أرذل العمر ، فهو حسبه وحسب عائلته من العار أن يقدم زوج في مثل سنهما على مثل هذا الفعل، ومهما بلغت المشاكل بينهما فإنه من الضروري بل ومن الواجب ان يحسبا حساب أصهارهم وكنّاتهم وأسرهم.

الرد:

هونّي عليك أختاه ولا تجعلي من واقعك كابوسا تحيينه فينعكس بالسلب على أيامك ومستقبل أبنائك، زوج عاقل ومحترم كان الأجدر به أن لا يجعلك في مثل هذا الموقف من الحيرة والشجن، عايرك بأهلك وجعلك اليوم تقفين موقف الخجلة الوجلة من أسرته التي إحتضنتك وإتخذتك ابنة لها لسنوات على أساس حسن أخلاق .

أنصحك أختاه بأن لا تخجلي ما بلغه والديك من قرار إعتبراه رشيدا صائبا لأمور لا تعلمونها ولا دخل لكم فيها أنتم كأبناء. كما أن والديك ليسا أوّل من إنتهى مشوار علاقتهما، والطلاق مقدر على اي إثنين لم يجدا من الرغبة في البقاء إلى جانب بعضهما بعض جدوى. تحرري من الهواجس، وأقلعي عن التخمين في أنك قد تلحقين بركب المطلقات يوما ما بسبب أمك. و لتناقشي زوجك باللين .

في الأخير ، إسمحيلي أختاه أن أوصيك بضرورة الحفاظ والإبقاء على علاقتك بوالديك ومهما كان،