طلاق الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي

تداولت مواقع إلكترونية عربية، اليوم الاثنين، خبر طلاق الفنان والممثل معتصم النهار، وزوجته لين برنجكجي والذي وصفته بـ”الرسمي”. كما أشار موقع “سيدتي.نت”، إلى الخبر، جاء بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

في حين، كشف برنامج “MBCTRENDING”، خبر الطلاق بين معتصم وزوجته، بعد أن قام كلًا منهما بحذف صورهما، وإلغاء متابعة الآخر. وكانت برنجكجي قد أثارت الجدل قبل أيام بعدما فوجئ الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على انستغرام. وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد ان انتشرت شائعات طلاقها.

كما حذفت لين جميع الصور التي تجمعهما بزوجها. هذا والتزم الفنان السوري الصمت، وكذلك زوجته، فلم يردّا على كل الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية.

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وكان قد خرج الممثل السوري ​معتصم النهار​ عن صمته العام الماضي، بعد انتشار أخبار عن إنفصاله مع زوجته لين برنجكجي.

ونفى الفنان الخبر بمنشور له في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

كما نشر معتصم النهار صورة تجمعه بزوجته كان طرحها متابع في صفحته، كرد أول على الأخبار التي إنتشرت.

وكانت زوجة الممثل السوري قد حذفت معظم صورها مع زوجها عن صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي قبيل إطلاق مجموعتها الجديدة للأزياء.

وهو ما أثار الجدل بين المتابعين، حول سبب هذا التصرّف، وإمكانية انفصالهما.

هذا واستبعد البعض الآخر انفصال الفنان عن زوجته، خصوصا وأنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الإجتماعي.