طلاق بالتراضي بين آيت جودي ومولودية وهران

فسخ المدرب عز الدين آيت جودي، عقده مع إدارة فريق مولودية وهران، بالتراضي، بعد مرور ثلاث جولات فقط من البطولة.

وبرر المدرب آيت جودي، هذا القرار، لعدم توافقه مع رئيس الفريق الطيب محياوي، ومحيط النادي الذي أثر سلبا على التشكيلة.

وكان آيت جودي، قد سجل فوز واحد في المباريات الثلاث التي خاضها الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، فيما سجل هزيمتين.

وستواجد فريق مولودية وهران حاليا، في المركز الـ12 من ترتيب البطولة، برصيد ثلاث نقاط فقط.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap