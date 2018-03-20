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طلاق بالتراضي بين إتحاد بسكرة والمدرب لكناوي 

الرياضة
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طلاق بالتراضي بين إتحاد بسكرة والمدرب لكناوي 
بقلم علي رحاب

أفضى اجتماع عقد اليوم الثلاثاء،  بين إدارة إتحاد بسكرة والمدرب نذير لكناوي، إلى طلاق بالتراضي بين الطرفين بعد 5 أشهر من اشرافه على الفريق.

وهذا  بعد الخسائر المتتالية، التي أصبحت تهدد الفريق بالسقوط خاصة اثر تلقيه لثلاث هزائم متتالية.

حيث انهزم امام شبيبة قسنطينة بهدف دون رد، و أمام اتحاد العاصمة بنفس النتيجة لتأتي اثقل نتيجة يتلقاها ابناء الزيبان امام مولودية وهران بخماسية كاملة.

ويبدو أن هذا اللقاء كان القشة التي قسمت ظهر البعير،  وعجل برحيل لكناوي بعد نحو 5 أشهر من قيادة العارضة الفنية للخضراء.

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