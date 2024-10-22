طلاق بالتراضي بين إدارة نصر حسين داي و المدرب بوفنارة

أعلنت إدارة نادي نصر حسين داي، عن طلاقها بالتراضي، مع مدرب الفريق الأول، بوفنارة عبد الغني.

وجاء قرار إدارة نادي نصر حسين داي، اليوم الثلاثاء، بفسخ عقد المدرب، بوفنارة. عبر بيان على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك.

ولم يحقق نصر حسين داي بقيادة المدرب، بوفنارة، سوى 6 نقاط فقط منذ انطلاق الموسم الجديد.

وبعد مرور 5 جولات من منافسات القسم الثاني هواة - مجموعة الغرب. فاز الفريق في مباراة واحدة، أمام مولودية سعيدة. وتعادل في ثلاث مباريات أمام كل من راد القبة، أمل الأربعاء، ونجم القليعة، وانهزم في واحدة أمام نجم بن عكنون.