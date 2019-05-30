طلاق بالتراضي بين الشبيبة وأوتشي

توصلت إدارة نادي شبيبة القبائل، إلى اتفاق نهائي مع مهاجمها النيجيري، أوتشي نوفور، يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفان.

واجتمع أمس الأربعاء، رئيس النادي شريف ملال، رفقة المهاجم أوتشي، ومناجيره، ليقرر الطرفان في الأخير فسخ العقد بالتراضي.

وتعود رغبة الإدارة القبائلية، في تخليها عن خدمات أوتشي، لتواضع مردوده مع الفريق، إضافة للإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة شبيبة القبائل، لاستغلال الإجازاة الإفريقية المتاحة، لتدعيم تشكيلتها بمهاجمين من العيار الثقيل، تحسبا للموسم المقبل.