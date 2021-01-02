طلاق بالتراضي بين بوزيدي وشبيبة القبائل

إتفق رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال، مع مدرب الفريق يوسف بوزيدي على فسخ العقد بالتراضي بالرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق القبائلي مؤخرا.

هذا وسيدير المدرب يوسف بوزيدي المباراة القادمة لفريق شبيبة القبائل أمام الدري النيجري في إطار الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيرالية قبل مغادرة الفريق.

وشعر المدرب يوسف بوزيدي بالإهانة بعد دخول فريق شبيبة القبائل في مفاوضات مع المدرب “دينيس لافان” لخلافته على رأس العارضة الفنية، بالرغم من عودته بالفوز من النيجر، وتحقيق أول ثلاث نقاط بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.