عاجل

طلاق بالتراضي بين “حنكوش” و”غالي معسكر”

الرياضة
  • -
  • 0
طلاق بالتراضي بين “حنكوش” و”غالي معسكر”
بقلم إسماعيل عشاش

قرر نادي “غالي مُعسكر”، فسخ عقد مُدربه “محمد حنكوش” بالتراضي بسبب النتائج السلبية المُحققة، والتي عصفت بمُستقبل الفريق هذا الموسم.

وفي تصريحات لتلفزيون “النهار” قال رئيس “الغالية”، بن همنة محمد :”نظرا لنتائجنا السلبية، قررنا التخلي عن حنكوش وتعويضه بمحمد قداوي”.

وواصل :”الطاقم الفني الجديد سيُباشر عمله، الأربعاء، وسيُشرف على التشكيلة خلال المُباريات الخمس المُتبقية، على أمل إنقاذ الفريق من السقوط”.

وختم :”مصيرنا بيد اللاعبين، صحيح أن المهمة ستكون صعبة جدا، ولكن الأمل لايزال قائما رغم كُل شيء، وسنُحاول تحقيق المُفاجأة”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital