طلاق بالتراضي بين “حنكوش” و”غالي معسكر”

قرر نادي “غالي مُعسكر”، فسخ عقد مُدربه “محمد حنكوش” بالتراضي بسبب النتائج السلبية المُحققة، والتي عصفت بمُستقبل الفريق هذا الموسم.

وفي تصريحات لتلفزيون “النهار” قال رئيس “الغالية”، بن همنة محمد :”نظرا لنتائجنا السلبية، قررنا التخلي عن حنكوش وتعويضه بمحمد قداوي”.

وواصل :”الطاقم الفني الجديد سيُباشر عمله، الأربعاء، وسيُشرف على التشكيلة خلال المُباريات الخمس المُتبقية، على أمل إنقاذ الفريق من السقوط”.

وختم :”مصيرنا بيد اللاعبين، صحيح أن المهمة ستكون صعبة جدا، ولكن الأمل لايزال قائما رغم كُل شيء، وسنُحاول تحقيق المُفاجأة”.