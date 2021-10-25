طلاق بالتراضي بين زردوم والنجم الساحلي

أعلنت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، سهرة أمس الأحد، عن فسخها عقد مهاجمها الجزائري رضوان زردوم.

ونشر إدارة النادي التونسي، بيان، أكدت من خلاله فسخ عقد زردوم بالتراضي، مقابل تنازله عن كل مستحقاته المالية العالقة، مع حصول النجم الساحلي على 40% من قيمة تنقله المقبل.

ومن جهته، نشر زردوم، رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا الخبر، كما شكر جماهير النجم الساحلي على الدعم الذي منحوه إياه طيلة الفترة الماضية.

يذكر أن رضوان زردوم، كان جد قريب من الإنضمام لفريق شبيبة القبائل، على شكل إعارة، في الميركاتو الصيفي المنقضي.

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