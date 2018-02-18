طلاق بالتراضي بين سعدي وشبيبة القبائل

توصلت إدارة فريق شبيبة القبائل إلى الإتفاق على طلاق بالتراضي مع مدربها نور الدين سعدي، بعد عجزه عن تحقيق النتائج المرجوة.

وكشفت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، أن المدرب نور الدين سعدي، أعطى موافقته لإدارة النادي على إنهاء مشواره كمدرب للفريق.

وتأتي هذه الخطوة، بعد عجز سعدي، عن تحقيق أي نتيجة إيجابية مع الشبيبة في البطولة، بعد فترة وجيزة من إشرافه على تدريب الفريق.

حيث كانت حصيلة سعدي مع الشبيبة، تعادلين داخل الديار أمام اتحاد البليدة ونصر حسين داي، وخسارتين أمام كل من بارادو واتحاد بلعباس.

وتشير آخر الأصداء، إلى تواجد كل من المدرب كمال مواسة، وفؤاد بوعلي، على رأس قائمة المرشحين لخلافة نور الدين سعدي.