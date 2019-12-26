طلاق بالتراضي بين عمراني والسياربي

توصلت إدارة نادي شباب بلوزداد، إلى إتفاق بالتراضي مع مدربها عبد القادر عمراني، يقضي بإنهاء مشوار هذا الأخير مع النادي.

وأرجعت إدارة شباب بلوزداد هذا القرار، لعدم تمكن عبد القادر عمراني، من مواصلة مهامه، بعد قرابة السنة، من توليه العارضة الفنية للفريق.

وحرصت إدارة النادي البلوزدادي، على تقديم الشكر لمدربها، على كل ما قدمه للفريق، متمنية له التوفيق في باقي مشواره.

يذكر أن عبد القادر عمراني، قاد شباب بلوزداد، للتويج بكأس الجمهورية الموسم المنصرم، وأعاد الفريق هذا الموسم للمراتب الأولى في ترتيب البطولة.