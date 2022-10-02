طلاق بالتراضي بين نادي مولودية البيض والمدرب عبد الحاكم بن سليمان

أعلنت إدارة نادي مولودية البيض اليوم. عن طلاق بالتراضي بينها وبين المدرب عبد الحاكم بن سليمان.

وجاء في منشور لإدارة النادي، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه بعد النتيجة السلبية الأخيرة بملعب الأربعاء و التي تعد الرابعة. أن إحتسبنا التعادل أمام الكناري بملعب زكريا المجدوب. تم عقد إجتماع بين إدارة النادي و الطاقم الفني لوضع النقاط على الحروف.

كما خرج الإجتماع بقرار فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. في انتظار انتداب مدرب جديد. للإشراف على العارضة الفنية للنادي يبقى المحضر البدني لعروسي يشرف على النادي قبيل مقابلة شلغوم العيد هذا السبت بملعب المركب الرياضي الرائد زكاريا المجدوب بالبيض”