طلاق بالتراضي بين وفاق سطيف و المدرب السويح

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقد مدرب الفريق الأول، التونسي السويح عمار، بالتراضي بين الطرفين.

وحسب بيان إدارة “النسر الأسود” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد حل المدرب التونسي، السويح عمار، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وإلتقى كل من المدير العام لشركة “بلاك إيغلز”، نبيل قواسمية، والمناجير الرياضي للفريق، عبد الكريم بيرة، وتم التطرق بوضوح إلى بنود العقد الذي يربط الطرفين.

وأوضح ذات البيان، أن الطرفين إتفقا على فسخ العقد الذي يربطهما، بالتراضي، كما أبدى المدرب التونسي، عقب هذا اللقاء، إرتياحه عن كل الفترة التي قضاها على رأس العارضة الفنية للنادي.

ومن جهته، قدم المناجير الرياضي لنادي وفاق سطيف، بيرة عبد الكريم، شكره للمدرب، عمار السويح، على كل ماقدمه للفريق.