طلاق خطيبتي الذي لا يفارق تفكيري

طلاق خطيتي الذي لا يفارق تفكيري

فأنا رجل في الـ45 من عمرين عشت قبل ستة سنوات تجربة زواج فاشلة انتهت بعد ثلاث أشهر فقط بعدها لم أعد أفكر في الارتباط إلى أن تعرفت على فتاة أقلبت كياني .

هي الفتاة صغيرة في السن وطيبة تعرفت عليها في إطار العمل تطلقت بعد زواجها بسنة واحدة قضتها في مشاكل .

طلاق خطيتي الذي لا يفارق تفكيري

لكن تجاوزت تلك التجربة أحببتها كثير وهي أيضا بادلتني نفس الحب تقدمت لخطبتها وكل الأمور كانت على ما يرام المشكلة أنني بعد الخطوبة وجدت نفسي أشعر نحوها بالبرود صرت أفكر كثيرا في ماضيها .

علي من الأغواط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

أول خطوة عليك القيام بها هو استخارة الله لان الخيرة فيها يختار الله لقد ذكرت في رسالتك تفصيل جعلني أشك في قرارك فأنت تحدثت عن تجربة خطيبتك السابقة وكنت متأثرا في ذلك، وكأنك تود تخليصها من أثار تلك العلاقة السيئة بعرض الزواج عليها،

طلاق خطيتي الذي لا يفارق تفكيري

ثم اعلمي أخي الفاضل أن الطلاق ليس وصمة عار أما قولك أن المرأة لا تنسى ماضيها فأنت مخطئ في ذلك فالمرأة مخلوق حساس للغاية تحب من يحبها فقط

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