طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي رسمياَ بعد 25 سنة زواج

انفصلت الإعلامية لميس الحديدي رسميا عن زوجها الإعلامي عمرو أديب، بعد زواج استمر لأكثر من خمسة وعشرين عاما، في خطوة اتخذت بناءا على رغبتها.

وأكدت مصادر مطلعة مقربة من الإعلاميين الشهيرين أن قرار الانفصال تم باتفاق كامل بين لميس الحديدي وعمر أديب، دون وجود أي خلافات أو أزمات شخصية، حيث حرص الطرفان على أن يتم الأمر بشكل راق يعكس طبيعة العلاقة الإنسانية التي تجمعهما، ويؤكد استمرار الاحترام المتبادل بينهما رغم انتهاء العلاقة الزوجية.