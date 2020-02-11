طلاق في العائلة المالكة البريطانية وحزن يعم قصر باكنغهام

أعلن حفيد ملكة بريطانيا بيتر فيليبس وزوجته الكندية أوتم، عن إنفصالهما، في حدث حزين هز العائلة المالكة البريطانية.

وقال متحدث بإسم فيليبس وأوتم، إن القرار اتخذ بعد أشهر من النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي.

و فيليبس هو الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، شعر بالحزن بسبب الإنفصال بعد زواج دام 12 عاما.

ولدى فيليبس إبنتين هما سافانا “9 سنوات”، وإيسلا “7 سنوات”، وسيتقاسم الطليقان حضانة الطفلتين.

ورفض قصر باكنغهام التعليق على خبر الانفصال، قائلا إن الأمر مسألة شخصية.

فيما أضاف بيان المتحدث أن “عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان للإعلان، لكنهما يدعمان بقوة قرارهما بالمشاركة في رعاية الطفلتين”.

وتزوج فيليبس، عام 2008، في قصر وندسور قرب لندن الذي شهد العديد من الزيجات الملكية منها زواج الأمير هاري من الأميركية ميغان.

وذكرت “صن” أن الملكة ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يعقب سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، فقد أدخل هاري وميغان القصر في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية.