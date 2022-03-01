طلاق منة عرفة من زوجها للمرة الثانية

أعلن المنتج والفنان المصري محمود المهدي انفصاله للمرة الثانية عن الفنانة الشابة منة عرفة، دون الكشف عن أسباب هذا الانفصال.

ويأتي هذا بعد فترة قصيرة من طلاقهما الأول، والذي حدث بسبب وصول معلومات للزوج عن تقديم منة عرفة مشهدا غير لائق مع الفنان محمد نجاتي.

ليقوم بعدها محمود المهدي برد منة إلى عصمته بعد 48 ساعة، بعدما تبين من عدم صدق الرواية.

ونشر الفنان، ستوري على حاسبه بانستغرام كتب فيه: “تم الإنفصال والحمد لله على كل شيء، ربنا يوفقها ويوفقني”.

ومن جهتها، لم تؤكد منة عرفة الخبر رسميا، ولا زالت تحتفظ بصورتها الأخيرة مع المهدي أثناء تجهيز منزلهما الجديد.

بينما وضعت الفنانة منشورا غامضا عبر حسابها على انستغرام قالت فيه: “إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، فالخير فيما قدره الله”.

يذكر أن منة عرفة أعلنت عودتها لعصمة زوجها بعد أيام قليلة من الانفصال الأول. واعترفت الفنانة بأنها أخطأت بمشاركة الجميع تفاصيل حياتها الخاصة.

وسبق أن كشف محمود المهدي سبب طلاقه للفنانة منة عرفة، مؤكدا أنه رجل شرقي وصعيدي وهناك أمور لا يمكن أن يقبلها.

وتزوج المهدي منة عرفة وهي فنانة، وهو نفسه عمل في مجال الإنتاج والتمثيل وعلى دراية كاملة بما يحدث داخل الوسط الفني.

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