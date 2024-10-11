طلاق نانسي عجرم بعد زواج دام 16 عاماً!

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم.

وأثار الخبر، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الثنائي محركات البحث.

وبدأ الأمر بسبب منشور لصفحة تحمل إسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أعلنت طلاقها، دون الكشف عن التفاصيل.

وجاء نص المنشور، على الصفحة التي تحمل إسم الفنانة وتنشر صورها: “أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم. بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو”.

واكتفت نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بالصمت إزاء تلك الشائعات التي تتردد من وقت لآخر حول انفصالهما.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يروج فيها البعض لتلك الأنباء، والتي كان آخرها العام الماضي ورد عليها فادي الهاشم.

وربط البعض بين شائعات طلاق نانسي عجرم وما تداولته بعض الصفحات المعنية بأخبار المشاهير من اعتذارها عن إحياء حفل زفاف في رومانيا.

إلا أن بعض الأنباء أوضحت أن قرارها جاء نتيجة ما تمر به لبنان وتعرض بعض المناطق اللبنانية جنوباً وبعض المناطق في بيروت للقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت نانسي عجرم عن ألمها لما يمر به لبنان، عبر حسابها على إكس قائلة: “من أول الحرب وفكرة إنه في ناس معقول يكونوا موجودين تحت القصف ما عم تفارقني”.

وتحدثت عن معاناة النازحين، قائلة: “في ولاد وعائلات ما لاقوا محل يقويهن وبقيوا ببيوتن ورزقن.. واقع ظالم ومجرم وبشع عم نعيشه كلن، يا رب خلي عينك علينا.. ما بقى لنا غيرك”.

ويأتي هذا الجدل الأخير حول انفصال نانسي عجرم، بعد أن أطلقت عدد من الأغاني من ألبومها الأخير عبر المنصات المختلفة.

وقدمت أغنيتين في فيلم “مقسوم”، حيث حملت الأغنية الأولى نفس عنوان الفيلم.

أما الأغنية الثانية، فجاءت بعنوان “قلبي يا محتاس”، وكتب كلماتها منة القيعي، ولحنها إيهاب عبد الواحد.