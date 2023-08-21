طلاق نجما التيك توك ضحى ومكس يتصدّر الترند

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بكل الوطن العربي، خلال الأيام الأخيرة، بنبأ طلاق مشهورا التيك توك ضحى التونسية ومكس الأردني.

وتصدر نبأ طلاق الثنائي، محركات البحث المختلفة أبرزها غوغل، للبحث عن حقيقة وأسباب انفصالهم، خاصة بعد قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما.

وحدث ذلك، بعد أن خرجت ضحى العريبي في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تيك توك والذي تملك فيه أزيد من 12 مليون متابع، أعلنت فيها عن وصول أوراق الطلاق إليها من مكس.

وأوضحت أن الطلاق تم بشكل رسمي وأنهما مسؤولان عن جميع القرارات التي تم اتخاذها. وفضّلت ضحى عدم الكشف عن أسباب انفصالها من مكس، حيث بدى عليها التأثر الشديد وإنهارت من البكاء.

ومن جهته، أوضح التيكتوكر الأردني مكس أنها مشاكل عائلية لا يمكن التصريح عنها.

وتعرفت ضحى العريبي على الشاب الأردني محمد نور المشهور بمكس، عبر تطبيق تيك توك. وأعلننا زواجهما لكن الزواج لم يستمر عاما حتى أعلنا الانفصال.