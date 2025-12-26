طلاق والداي ابعد معالم السعادة في حياتي

سيدتي، أنا شاب في مقتبل العمر عشت الصراع منذ نعومة أظافري، صراع بين أبي وأمي أدى بهما إلى أبغض الحلال عند الله.

تشتت أفكاري وعشت في الظلمات ولم أنعم بلحظة هناء قط، فجدي لأمي لم يتقبلني في بيته. بينما لم يجد والدي طريقة يقنع بها زوجته الجديدة بوجودي بينهما.فعشت منهكا يعتصر فؤادي ألم كبير.

لم أتمكن سيدتي نسيان ما حييته من عذاب، فعنوان طفولتي كان الدموع والخوف. وربيع شبابي لم يزهر بسبب الوساوس وها أنا اليوم أقف وقفة الراغب في أن يكون لي مستقبل واعد. أتمكن من خلاله على الأقل أن أكون أسرة أرسو بها على بر الأمان.

متوجّس أنا سيدتي أن يحكم علي الناس من أنني إبن الطلاق الذي عاثت فيه الدنيا إلى درجة الغلبة والقهر. مستاء أنا من إستهجان بعض الناس الذين يرون أن فاقد الشيء لا يعطيه.

والعكس أنني بفقدي للحنان يمكنني أن أكون عنوان العطاء والمودة.

سيدتي أنا في مزاج سيء وغبن، فهلا بعثت لي من الكلمات ما يمكنه أن يريحني؟.

أخوكم ل.ياسين من الوسط الجزائري

الردّ:

هوّن عليك بني ولا تحمل قلبك ما لا يطيق. صحيح أن بعض المآسي والأشجان تأبى أن تبرح مخيلتنا وذاكرتنا. إلا أنه من الظلم أن يحكم علينا الناس بما ليس فينا. فلا يؤلم الجرح إلا صاحبه ولا أحد مهما كانت درجة قربه يمكنه أن يحتوي ذاك الألم المطبق على القلب.

أحيي فيك روح الشجاعة والأنفة التي باتت تدفعك دفعا لأن تنتفض من نظرة مجتمع لم يخدمك بالقدر الذي أراد طمس أحلامك. ولست أشك ولأي لحظة من أنك ستكون نعم الأب ونعم السند لزوجة ستلفها بالحب والإحترام.

ومن باب أنك لا تريد أن تصدر في حقك أحكام مسبقة تخص طلاق والديك،عليك بني أن تطوي هذه الصفحة. بالقدر الذي يجعلك تبدو للناس واثقا من نفسك ومن أنك لا تحيا على وقع ماضيك.

ثمّ إنّ الكّيس من الناس لن يحمّلك فشل زيجة والديك ولن يوجه لك أصابع الإتّهام بأنك ستكون زوجا غير صالح أبدا.

تعالى عن هذه الأفكار ولا تنزل بمستواك إلى منحدر الفشل والظلام حتى تتمكن من المضي قدما نحو هدفك المنشود المتمثل في بناء أسرة متماسكة ودعني أخبرك من دون أي مجاملة أنك ستكون أفضل زوج وأحسن أب على الإطلاق.