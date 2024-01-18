طلاق ياسمين عبد العزيز بسبب الخيانة!.. هذه الحقيقة

حسمت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل، بعد تداول الكثير من الشائعات أن السبب وراء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي هو الخيانة.

وكتبت ياسمين عبد العزيز على انستغرام: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل. لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا”.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد أعلنت انفصالها بصورة رسمية عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”.

وكتبت الفنانة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

يذكر أن علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تصدرت الترند مع الساعات الأولى من العام الجاري، بعد تداول توقعات خبيرة أبراج قالت فيها أن العام الجاري 2024، سيشهد انفصال الثنائي، بطريقة مفاجئة.

وقالت ياسمين عبد العزيز.. “يا ساتر يا رب”، بينما علق العوضي على التوقعات مستعينا بالقول المأثور: “كذب المنجمون ولو صدقوا”.