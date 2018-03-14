طلال آل الشيخ: “لا يمكن الاستغناء عن الأندية الجزائرية في الكأس العربية”

أكد مدير البطولة العربية طلال آل الشيخ، عند حلوله أمس على الجزائر، أن الإتحاد العربي لايمكنه الإستغناء عن الأندية الجزائرية.

وقال في تصريح لـ “النهار” :”لا يمكن الإستغناء عن الأندية الجزائرية، وحتى الأندية الجزائرية لا يمكنها الإستغناء عنا أيضا”.

وأضاف: “حرصنا على زيارة الجزائر في بداية جولتنا نظرا لأهميتها على مستوى أسرة كرة القدم العربية عبر التاريخ”.

مشددا على مدى تأثير الأندية الجزائرية والفاف، على المستوى العربي.

وحل أمس الثلاثاء، وفد من الإتحاد العربي للإجتماع بمسؤولي الفاف للتشاور حول معايير

من أجل الاجتماع بمسؤولي الفاف للتشاور حول المنافسة العربية، أين اقترح زطشي مشاركة العميد أو السياسي كممثل ثالث للجزائر.