طلبات الفيزا إلى إسبانيا عبر الأنترنت لا زالت سارية

اعلنت السفارة الإسبانية بالجزائر اليوم الاحد ان طلب التأشيرة نحو اسبانيا عبر الصفحة الإلكترونية لـ بي أل أسBLS International لا تزال سارية المفعول.

وفي بيان لها أن الطريقة التقليدية لطلب التأشيرة نحو إسبانيا لا تزال سارية عبرالصفحة الإلكترونية لشركة بي أل أسBLS International.

حيث يمكن لطالبي التأشيرة ان يقدموا طلباتهم عبر الانترنت.

كما يمكن إستعمال هذه الطريقة من قبل أي طالب للتأشيرة مشيرة إلى معلومات مغلوطة ظهرت على مختلف وسائل الاعلام تتعلق بهذا الاجراء ومنح المواعيد من قبل وكالة بي أل أس.

وكذا منح التأشيرات عبر القنصليات العامة لإسبانيا بالجزائر و وهران .

وفي ذات السياق جاء في بيان السفارة ان قنصليات اسبانيا قد قررت في شهر مارس 2018 العمل طريقة اختيارية لطلب الموعد عبر الهاتف.

وهذا بالنسبة لطالبي التأشيرة الذين إستفادوا من قبل من تأشيرة منحتها اسبانيا خلال السنتين السابقتين.

مضيفة أن الشرط الوحيد لدى القنصلية العامة لإسبانيا بالجزائر يتمثل في الحصول من قبل على تأشيرة إسبانيا خلال السنتين الاخيرتين.

إما على مستوى القنصلية العامة لإسبانيا بوهران فان الشروط مختلفة حيث ان على طالبي التأشيرة ان يكونوا قد استفادوا من تأشيرة لمدة سنة على الاقل وكذا بالنسبة لأفراد العائلة المباشرة.

و خلصت في الاخير الى التأكيد بانه منذ بداية العمل بهذا الاجراء عبر الهاتف اصبح رد فعل طالبي التأشيرة الجزائريين ايجابيا

في ذات الوقت لازالت القنصليات العامة لإسبانيا بالجزائر تواصل تحسين نظام المواعيد عبر الانترنت”.