طلبات الفيزا لفرنسا ارتفعت بـ 140 بالمائة خلال 5 سنوات بالغرب الجزائري

تعرف الطلب على التأشيرات بمنطقة الغرب الجزائري إرتفاعا بنسبة 140 بالمائة في ظرف خمس سنوات ما بين عامي 2012 و2017.

وكشف اليوم الخميس جان كريستوف القنصل العام لفرنسا بوهران، في ظرف5 سنوات ارتفع الطلب على التأشيرات بشكل كبير لتبلغ الزيادة140 بالمائة

وهذا خلال لقائه مع الصحافة على هامش جولة موجهة للمقرالجديد لشركة “تي أل أس” وهران الذي أصبح عمليا منذ أمس.

وقال كريستوف أن صغر المقر القديم للشركة الذي كان بوسط مدينة وهران جعل من الأهمية بما كان تهيئة مقر جديد يضمن ظروف تكفل أفضل بالعدد المتزايد لطالبي التأشيرة.

كما مكنت هذه الزيارة الموجهة الصحفيين من متابعة المسار الذي يجب أن يتبعه طالب التأشيرة من الفحص الأمني عند مدخل المركز إلى غاية عودة جواز السفر بعد دراسة الوثائق الموجودة في الملف و القرار النهائي لمصالح القنصلية فيما يتعلق بمنح التأشيرة.

كما شرح القنصل الترتيبات الجديدة التي تم اتخاذها فيما تعلق بدفع الرسوم المسبقة لمواعيد طلب التأشيرة قبل تأكيد التاريخ المختار.

مضيفا “نأمل أن يؤدي دفع رسوم المواعيد بهذه الطريقة إلى ردع الأشخاص الذين يأخذون تواريخ متعددة في وقت واحد.

ودون أن يتمكنوا من الوفاء بها كلها وهو ما يقلل من فرص المتقدمين الآخرين.

وأكد أيضًا أن المتعامل “تي أل أس”هو مقدم خدمات فقط، وعمل موظفيه يتمثل في التحقق من ملفات المتقدمين ومطابقتها للوثائق المطلوبة.

وبالتالي فالمصالح القنصلية هي الوحيدة المخولة للتعامل مع الملفات وهي التي تقرر منح التأشيرة أورفض الملف.