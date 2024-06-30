طلبات زواج وإقتحام للمسرح.. حفل كاظم الساهر يتصدر الترند

عرف حفل النجم العراقي كاظم الساهر الذي أقيم مساء أمس بالقاهرة في مصر، العديد من المواقف التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي.

ورغم ارتفاع سعر التذاكر والتي اشتكى منها الكثير من الجماهير، شهد الحفل العديد من المواقف التي كان من أبرزها طلب فتاة الزواج من الفنان العراقي.

فعندما كان كاظم يغني أغنية “أنا وليلى”، قاطعته إحدى المعجبات وقالت له: “تتجوزني يا كاظم؟”. ليجيب عليها الفنان: “أكيد أنا ليا الشرف أتجوزك بس قلبي اتاخد راح”.

وأثناء غنائه اقتحمت إحدى المعجبات المسرح لتلتقط صورة تذكارية معه، ومنع الأمن من التدخل، ورحب بها كثيراً، والتقط معها الصورة.

كما اقتحم معجب المسرح، والتقط صورة تذكارية معه، وقبّله وظل يضحك وسط ترحاب الفنان العراقي به.

واختار كاظم الساهر أن يقدم طفلة برنامج “ذا فويس كيدز” الذي شاركت في البرنامج منذ صغرها سهيلة بهجت والآن أصبحت شابة.

وغنت معه أغنية وأشاد بحضورها وتألقها وصوتها المتميز، وسط تصفيق حار من الجمهور.